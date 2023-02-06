Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Ayağımı kurtarsınlar ne olur"

3. Sayfa Haberleri

'Ayağımı kurtarsınlar ne olur'

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep İslahiye'de de binaları yıktı.

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep İslahiye'de de binaları yıktı. Enkaz altında kalan bir genç yardıma koşanlara, "Ayağımı kurtarsınlar ne olur" diye yalvardı.

İslahiye'de yıkılan binadan çıkamayan İbrahim isimli genç adam, gelen mahalle sakinklerine, "Ayağımı kurtarsınlar ne olur söyle" diye konuştu. Mahalle sakinleri ise İbrahim isimli gence, "Kardeşim dayan, dayan. Sabret. Kriko gelsin kurtarırlar" dedi.

Enkaz altında Abdullah Şekeroğlu isminde bir kişinin daha olduğu, bölgede vatandaşların yanı sıra arama kurtarma ekiplerinin de yardıma geldiği öğrenildi. - GAZİANTEP

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Gaziantep 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title