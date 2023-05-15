Ayağı mazgala sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Hatay'ın Payas ilçesinde ayağı mazgala sıkışan 7 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, ilçeye bağlı Karacami Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, caddede yürüyen 7 yaşındaki Ahmet Teke'nin ayağı mazgala sıkıştı. Çocuğun yardım istemesi üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas İtfaiye Amirliği ekipleri, mazgalı iş aleti ile genişleterek çocuğu kurtardı. Kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - HATAY