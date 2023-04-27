Ayağı kaydı düştü, araba çarptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Müftü Mahallesi Erdemir Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir eczane çalışanı karşıdan karşıya geçmek isterken ayağının kayması sonucu düştü. Düştüğü sırada seyir halindeki bir araç ise düşen kadına hafif şekilde çarptı. Olayı gören eczane çalışanları ve vatandaşlar yaralı kadının yardımına koşup durumu sağlık ekiplerine bildirmek istedi fakat kazada hafif yaralanan kadın kendisinin iyi olduğunu söyleyerek olay yerine sağlık ekibi istemedi. Yaralı kadın kazaya karışan şahıs ve eczane çalışanlarının yardımı ile ilçedeki özel hastaneye gitti. - ZONGULDAK