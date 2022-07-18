Ayağı kangren olan köpek tedavi altına alındı Hakkari'de ayağı kangren olan köpeğin ilk tedavisi yapılarak müşahede altına alındı. Hakkari'de ayağı kangren olan köpeğin ilk tedavisi yapılarak müşahede altına alındı. Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri tarafından Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirilen Alman cinsi kurt köpeğine hemen müdahale edildi. Yapılan muayene sonucunda sol arka ayağında kangrene bağlı çürüme olduğu tespit edilen köpeğin gerekli tedavileri yapılıp müşahede altına alındı. - HAKKARİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çukurca Hakkari 3. Sayfa Haberler

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