Avusturya'da Sağlık Skandalı: Aort Yırtığı Olan Kadın 4 Hastane Tarafından Reddedildi

Avusturya'nın Mühlviertel bölgesinde şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve aort yırtığı teşhisi konulan kadın, nakil başvurusu yaptığı 4 hastane tarafından reddedildikten sonra hayatını kaybetti.

Avusturya, biri acil ameliyat olması gerektiği halde 4 hastane tarafından geri çevrilen diğeri ise 4 saat bekletilen iki ayrı hastanın ölümlerinin ortaya çıktığı sağlık skandallarıyla sarsıldı. Avusturya medyasında yer alan haberlere göre, ilk olayda, Mühlviertel bölgesinde oturan 55 yaşındaki iki çocuk annesi kadın, şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle 14 Ekim günü saat 19.00'da Rohrbach Hastanesi'ne başvurdu. Muayene edilen ve tomografisi çekilerek aort yırtığı teşhisi konulan kadının kalp cerrahisinde uzmanlaşmış bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Ancak nakil için başvurulan 3 devlet hastanesi ile bir üniversite hastanesi acil servis kapasitelerinin doluluğu ve kalp cerrahisinde uzman ekibin başka bir ameliyatta olması gibi gerekçelerle hastayı kabul etmedi. Bu girişimlerin ardından Salzburg'da bir hastane hastayı kabul edeceğini bildirdi, ancak hasta, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mart ayında da benzer bir olay yaşanmış

Avusturya basını, benzer bir skandalın 27 Mart'ta da yaşandığını kamuoyuna bildirdi. Haberlerde, Salzburg kentinde yaşayan ve aort yırtığı teşhisi konulan 79 yaşındaki bir adamın acil ameliyat olması gerektiği halde 4 saat bekletildiği için hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hayatını kaybeden hastanın yakınlarının avukatı Stefan Rieder tarafından ortaya çıkarılan sağlık skandalına göre, Salzburg kentinde yaşayan 79 yaşındaki hasta göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Salzburg Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk muayenesinde aort yırtığı teşhisi konulan ve acil ameliyata alınması gereken hasta, acil servis ekibinin başka bir vaka ile ilgilenmesi nedeniyle operasyona alınamadı. Bunun üzerine başka bir hastaneye nakli için girişimde bulunuldu. Başvuru yapılan hastanelerden olumlu dönüş beklenirken kalp krizi geçiren ve hayata döndürülen hasta ilk muayenesinden 4 saat sonra Linz şehrindeki bir hastaneye helikopter ile nakledilirken hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden hastanın yakınları dava açtı

Hayatını kaybeden hasta yakınlarının hastane hakkında operasyonel ihmal suçlamasıyla açtığı davanın 27 Kasım'da görülmeye başlanacağı açıklandı. Avukat Stefan Rieder, hastanenin ikinci bir acil servis ameliyathanesi bulunmasına rağmen personellerinin olmadığını savundu.

Hastane yönetimi ise devam eden hukuki sürece dikkat çekerek, detaylı açıklama yapmadı. Hastanın hastaneye gelişi, rahatsızlığı ve muayene süreçlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. - VİYANA