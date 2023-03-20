Avustralyalı askere, Afganistan'da savaş suçu

Avustralya'da ilk kez, eski bir asker olan Oliver Schulz Afganistan'da görev yaptığı sırada savaş suçu işlediği gerekçesiyle bugün gözaltına alındı.

Avustralya'da ilk kez, eski bir asker olan Oliver Schulz Afganistan'da görev yaptığı sırada savaş suçu işlediği gerekçesiyle bugün gözaltına alındı.

Avustralya Federal Polisi ve Özel Soruşturma Ofisi tarafından yapılan ortak açıklamada, ülkenin Yeni Güney Galler eyaletinde 41 yaşındaki Oliver Schulz adlı eski bir askerin, Afganistan'daki görevinde savaş suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada, "Oliver Schulz'un Avusturalya Savunma Kuvvetleri ile Afganistan'da bulunduğu sırada Afgan bir adamı öldürdüğü ifade ediliyor" denildi. Gözaltında tutulan ve ileri bir tarihte mahkemeye çıkarılması beklenen Avustralyalı eski askerin en fazla ömür boyu hapis cezası alabileceği kaydediliyor.

Avustralyalı Schulz, Avustralya Kuvvetleri tarafından 2005 ile 2016 yılları arasında Afganistan'da işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin 4 yıllık bir soruşturmanın ardından gözaltına alındı. Yürütülen soruşturmaya ilişkin 2020 yılında açıklanan raporda, Avustralyalı askerlerin 39 sivili yasa dışı şekilde öldürdüğüne ilişkin delillerin olduğu kaydedildi.

Öte yandan, yürütülen soruşturmayla ilişkili ilk gözaltı gerçekleştirilmiş oldu. - SİDNEY