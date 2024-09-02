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Avustralya'nın Victoria Eyaletinde Şiddetli Rüzgar ve Yağışlar: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Avustralya'nın Victoria eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışlarda binlerce kişi elektriksiz kalırken, bir kişi ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Eyaletin bazı bölgelerinde rüzgarın hızı saatte 146 kilometre kaydedilirken, Victoria Eyaleti Acil Durum Servisi (SES) dün geceden bu yana toplam 4 bin 300 yardım çağrısı yapıldığını, bunlardan bin 100'den fazlasının bina hasarı nedeniyle, 2 bin 800 ihbarın ise ağaçların devrilmesiyle ilgili alındığını açıkladı.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışlarda binlerce kişi elektriksiz kalırken, bir kişi ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Avustralya'nın Victoria eyaletini vuran şiddetli rüzgar ve yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Eyaletin bazı bölgelerinde rüzgarın hızı saatte 146 kilometre kaydedilirken, Victoria Eyaleti Acil Durum Servisi (SES) dün geceden bu yana toplam 4 bin 300 yardım çağrısı yapıldığını, bunlardan bin 100'den fazlasının bina hasarı nedeniyle, 2 bin 800 ihbarın ise ağaçların devrilmesiyle ilgili alındığını açıkladı. İki evin kullanılamaz hale geldiği öğrenilirken, bugün sabah saatlerine kadar 180 bin evin elektriksiz kaldığı, yerel saatle 17.30 itibarıyla ise yaklaşık 80 bin eve elektrik sağlanamadığı bildirildi.

Victoria eyaleti sınırındaki Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Murray bölgesindeki Moama kasabasında bir kulübenin üzerine ağaç devrilmesi nedeniyle 63 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, yaralanan eşi ise hastaneye kaldırıldı.

SES tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın şiddetinin akşam saatlerinde hafiflemesinin beklendiği ifade edildi. Şiddetli hava şartlarının yol açtığı yıkımın boyutunu belirlemek üzere hasar tespit çalışması başlatıldı. - VİCTORİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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