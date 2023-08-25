Avustralya'nın başkenti Sidney'in en popüler semtinde bir çift öğle vakti perdelerini açık bıraktıkları pencerenin önünde ilişkiye girdi

Sidney'in lüks bir semtinde, bir çiftin açık pencere önünde cinsel ilişkiye girmesi, şaşkınlık yarattı. Çevredeki bir kafe masasında oturan bir kişi, olayı videoya çekip sosyal medyada paylaştı. Diğer insanlar da çifte uyarılarda bulunsa da çift, aldırmadan ilişkiye devam etti.