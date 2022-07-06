Avustralya'da sel nedeniyle 85 bin kişiye tahliye emri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avustralya'da sel nedeniyle 85 bin kişiye tahliye emri

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Avustralya'da sel nedeniyle 85 bin kişiye tahliye emri

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 85 bin kişiye tahliye emri verildi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 85 bin kişiye tahliye emri verildi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde 4 gündür etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu yıl meydana gelen en büyük 3'üncü sel felaketi nedeniyle büyük bir bölümü Sydney kentinde olmak üzere eyalet genelinde 85 bin kişiye tahliye emri verildi. Sokakların sular altında kaldığı bazı bölgelerdeki evlere botlarla yardım malzemeleri götürüldü. Birçok kişi de evleri ve iş yerlerini sel sularından korumak için girişleri kum torbalarıyla kapattı.

Acil yardım ekipleri Sydney'in kuzey batısında selde mahsur kalan atları kurtarmak için operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin ulaşamadığı bölgelerde mahsur kalanlar da helikopterlerle kurtarıldı. Avustralya Demiryolu Yolu Şirketi, yağışlar ve sel nedeniyle dünyanın en büyük kömür limanı olan Newcastle Limanı'na giden ana demiryolu hattını ulaşıma kapattı.

Yetkililer, şiddetli yağışların gelecek haftaya kadar sürebileceği konusunda eyalet sakinlerini uyardı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese gazetecilere yaptığı açıklamada, selden etkilenenlere 680 dolar acil nakit yardımı yapılacağını söyledi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title