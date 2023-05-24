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Avustralya'da polisin şok tabancasıyla vurduğu 95 yaşındaki kadın öldü

Avustralya'da polisin şok tabancasıyla vurduğu 95 yaşındaki kadın öldü

3. Sayfa Haberleri

Avustralya'da ihbar üzerine bakım evine gelen polis, elinde bıçak olduğunu iddia ettiği 95 yaşındaki kadını şok tabancası ile vurdu.

Avustralya'da ihbar üzerine bakım evine gelen polis, elinde bıçak olduğunu iddia ettiği 95 yaşındaki kadını şok tabancası ile vurdu. Polis tarafından şok uygulanan kadın hayatını kaybetti.

Avusturalya'nın başkenti Kanberra'nın güneyindeki Cooma kasabasında ihbar üzerine bakım evine gelen polis, 95 yaşındaki kadını şok tabancası ile vurdu. Elinde bıçak olduğu iddia edilen Clare Nowland, şok tabancısı ile vurulmasının ardından hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü yaşanan olaya halk büyük tepki gösterirken, Nowland'ı vuran 33 yaşındaki polis, görevden uzaklaştırıldı. Polisin, temmuz ayında fiziksel zarara neden olan saldırı ve adi saldırı suçlamalarıyla hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Nowland'ın şok tabancası ile vurulmasının arından düşerek kafasını çarptığı bunun sonuncundan kafatasının kırıldığı ve ciddi bir beyin kanaması geçirdiğine inanılıyor. - CANDERRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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