Haberler

Avustralya'da Maden Patlaması: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New South Wales eyaletindeki Polymetals Resources'a ait madeninde yaşanan patlamada 2 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı. Olay sonrası madencilik faaliyetleri durduruldu.

Avustralya'nın New South Wales eyaletinde Polymetals Resources'a (POL.AX) ait gümüş, çinko ve kurşun madeninde meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi yaralandı.

Avustralya'da maden kazası meydana geldi. New South Wales eyaletine bağlı Cobar kasabasında Polymetals Resources'a (POL.AX) ait gümüş, çinko ve kurşun madeninde patlama meydana geldi. Olayda 2 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi yaralandı.

Polymetals Yönetim Kurulu Başkanı Dave Sproule, "Bu trajik olaydan şok ve üzüntü duyduğunu" belirtirken, "Maden sahası acil müdahale ekibi harekete geçirildi. Tüm ilgili yetkililerle çalışıyoruz. Madencilik faaliyetleri geçici olarak durduruldu" dedi.

Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Chris Minns, "Bu, Cobar topluluğu için yürek parçalayan bir gün ve tüm madencilik sektörü genelinde hissedilecektir" diye konuştu.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Maden, 1982'den bu yana faaliyet gösteriyordu ancak 2020'de bakım nedeniyle kapatılmıştı. Polymetals, 2023'te siteyi satın aldı ve bu yıl madencilik faaliyetlerini yeniden başlattı. - SİDNEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
45 yıllık ihracat rekortmeni şirket konkordato ilan etti

45 yıllık ihracat rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Teknoloji devi 30 bin kişiyi işten çıkarıyor! Şirket tarihinin en büyüğü

Teknoloji devi tarihinin en büyük işten çıkarma operasyonunu başlattı
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
45 yıllık ihracat rekortmeni şirket konkordato ilan etti

45 yıllık ihracat rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Bolivya'da otobüs kazası: 16 ölü, 36 yaralı

Otobüs dağ yoluna düştü: 16 ölü, 36 yaralı
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor

Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
78 canın hesabının sorulduğu davada yürek yakan sözler: Kızımı yıkarken üstünü örttüm

78 canın hesabının sorulduğu davada yürek yakan sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.