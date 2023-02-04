Avustralya'da köpek balığı saldırısına uğrayan genç kız öldü 3. Sayfa Haberleri Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde Swan Nehri'nde köpek balığı saldırısına uğrayan 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde Swan Nehri'nde köpek balığı saldırısına uğrayan 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde Swan Nehri'nde deniz motoru kullanan 16 yaşındaki genç kız köpek balığı saldırısına uğradı. Yetkililer, genç kızın yunuslarla yüzmek için suya atlamış olabileceğini düşündüklerini ve olay sonucunda genç kızın hayatını kaybettiğini bildirdi. Ocak 1923'te 13 yaşındaki bir çocuğun köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinden bu yana Swan Nehri'nde ilk kez ölümcül bir vaka yaşandı. - CANBERRA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Avustralya 3. Sayfa Haberler

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