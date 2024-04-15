Avustralya'da alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı: 6 kişi öldü

Avustralya'da polis, Sydney kentindeki bir alışveriş merkezinde 6 kişiyi öldüren bıçaklı saldırganın kadınları hedef aldığını belirtti.

Avustralya'nın Sydney kentinde yer alan Westfield Bondi Junction alışveriş merkezinde cumartesi günü meydana gelen bıçaklı saldırıyla ilgili polis açıklama yaptı. Yeni Güney Galler Eyaleti Emniyet Genel Müdürü Karen Webb, olay sırasında çekilen videoların her şeyi anlattığını, saldırganın olay anında kadınları hedef aldığının, erkeklere yönelmediğinin açık olduğunu söyledi. Webb, "Suçlunun aklından neler geçtiğini bilmiyoruz. Bu nedenle dedektiflerin onu tanıyanlarla görüşmeler yapması şu anda çok önemli" dedi.

Başbakan Anthony Albanese, saldırıda hayatını kaybedenler arasında bir Çin vatandaşının da bulunduğunu açıkladı. Sydney'de öğrenci olan Cheng Yixuan'ın ailesine bilgi verildiği, ailesinin Avustralya'ya gelmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Sağlık yetkilileri, olayda yaralanan 4 kişinin taburcu edildiğini duyurdu. Aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 8 yaralının ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

"Oğlum bir kız arkadaşı olmasını istiyordu"

Yetkililer tarafından daha önce yapılan açıklamada, Cauchi'nin psikolojik problemleri olabileceği belirtilmişti. Saldırganın babası Andrew Cauchi, gazetecilere yaptığı açıklamada oğlunun psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve yakın zamanda ilaç kullanmayı bıraktığını söyledi. "Sizin için o bir canavar. Bana göre ise çok hasta bir çocuktu" ifadesini kullanan Cauchi, "Bir kız arkadaşı olmasını istiyordu, hiçbir sosyal becerisi yoktu ve hayal kırıklığına uğramıştı" şeklinde konuştu.

Cumartesi günü 40 yaşındaki Joel Cauchi'nin Westfield Bondi Junction alışveriş merkezinde düzenlediği bıçaklı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda ölen tek erkeğin olaya müdahale eden 30 yaşındaki Pakistan vatandaşı güvenlik görevlisi Faraz Tahir olduğu belirtilmişti. Saldırgan olay yerine gelen bir polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Olayı araştırmak için özel bir birim oluşturulurken, araştırmanın aylarca süreceği tahmin ediliyor. - SİDNEY