Avustralya'da 16 Yaş Altı için Sosyal Medya Yasağı Yolda

Avustralya, 16 yaş altı gençlerin Facebook, Instgram, TikTok gibi sosyal medya hesaplarını kapatmayan veya yeni hesap açmalarını engellemeyen şirketlere 50 milyon dolara kadar para cezası uygulanmasını öngören yasağın yürürlüğe konmasına hazırlanıyor.

Avustralya'da bir ilk niteliğindeki sosyal medya yasağının yürürlüğe konmasına hazırlanılıyor. Büyük ve küçük tüm teknoloji platformları, Avustralya'daki 16 yaşının altındaki kullanıcıları platformdan çıkaracak ve yeni hesap açmalarını engelleyecek teknik düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Ülkede 10 Aralık'tan itibaren, Avustralya hükümeti tarafından yasak kapsamına alındığı belirtilen platformlar, 16 yaşın altındaki tüm kullanıcıların hesaplarını devre dışı bırakacak. Avustralya hükümetine bağlı, internet ortamındaki kullanıcıların güvenliğine ilişkin çalışmalar yürüten eSafety Komiserliği, platformların 16 yaş altı gençlerin hesap sahibi olmasını engellemek için "makul adımlar attığına" ikna olmazsa, platformlara yaklaşık 50 milyon dolara kadar para cezası uygulanabilecek.

Hangi uygulamalar yasak kapsamında?

Yasa kapsamında 16 yaşından küçük kullanıcıların erişimine kapatılacak uygulamalar arasında Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit, Twitch ve Kick platformları yer alıyor. Çocukların kullanımı için özel olarak düzenlenen YouTube Kids ve eğitim faaliyetlerinde kullanılan Google Classroom uygulaması ile LinkedIn gibi iş platformlarının ise bu yasaktan muaf tutulacağı belirtildi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, yasağa tabi tutulabilecek platformlarda değişiklikler meydana gelebileceği ve yeni platformların da bu listeye dahil edilebileceği aktarıldı. Avustralya'da yeterince büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu düşünülen hizmetlerin, kendi değerlendirmelerini yapmaları ve eSafety'den açıklama istemeleri istenebilecek ve böylece zaman içinde liste genişletilebilecek.

Hesabını kapatması gereken kullanıcılar ne yapabilecek?

Facebook ve Instagram, gençlere tüm fotoğraf ve mesajlarını indirip hesaplarını 16 yaşına gelene kadar askıya almanın yanı sıra hesaplarını tamamen silme seçeneğini de sunuyor. TikTok ise kullanıcılara hesaplarını devre dışı bırakma veya silme seçeneği sunacağını ve mevcut içeriklerini arşivleyebileceklerini açıkladı.

Snapchat de geçtiğimiz ay Avustralya Senatosu'nun soruşturmasına verdiği yanıtta, kullanıcıların fotoğraf ve mesajlarını indirebileceğini, hesapların ise kullanıcı 16 yaşını doldurduğunu kanıtlayana kadar devre dışı bırakılıp kilitleneceğini belirtti. Şirket, çocukların 16 yaşına geldiklerinde tekrar etkinleştirebilmeleri için bir "dondurulmuş hesap" özelliği geliştirdiklerini de açıkladı. Snapchat, bu düzenlemenin Avustralya'da 13 ile 15 yaş arasındaki yaklaşık 440 bin kullanıcıyı etkileyeceğini açıkladı. Diğer platformlar ise genç kullanıcı hesaplarıyla ilgili hangi adımları atacaklarına ilişkin henüz bir açıklama yayımlamadı.

YouTube, yasak kararına tepki göstererek yüksek mahkemeye başvuruda bulunacağını açıklasa da henüz bu yönde bir adım atmadı. Şirket ayrıca, yasağa uyup uymayacağına ilişkin bir açıklama yapmadı. - CANBERRA