Avukata taciz ve ölüm tehdidine uzaklaştırma

ANKARA'da avukat Mehtap Taşçı (29), avukatlığını üstlenmesini isteyen G.A.'nın teklifini, duygusal yakınlık kurmaya çalıştığı gerekçesiyle reddetti. G.A. bunun üzerine sosyal medya üzerinden taciz ve ölüm tehdidi içerikli mesajlar gönderince Taşçı, şikayette bulunup, uzaklaştırma kararı aldırdı.

Avukat Mehtap Taşçı, icra dosyası nedeniyle avukatlığını üstlenmesini isteyen G.A.'nin teklifini, duygusal yakınlık kurmaya çalıştığı gerekçesiyle kabul etmedi. G.A., bunun üzerine Taşçı'ya sosyal medya hesabı üzerinden taciz ve ölüm tehdidi içerikli mesajlar gönderdi. Taşçı, polise şikayette bulundu. Avukat Taşçı, G.A.'nin, "Beni istememek neymiş görürüsün, senin kafanı keseceğim. Peşine adam taktım, arkanı kolla" şeklindeki tehdit mesajları ile diğer taciz mesajlarını delil olarak sundu. G.A. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

G.A. ise Meltem Taşçı'nın önce kendisiyle görüşmek istediğini, sonra da ertelediğini ileri sürerek, "Benim uyuşturucu kullandığına dair iftira attı. Sinirlendim. Damarıma basınca küfrettim. Mesajlaştık. Söyledikleri yalan. Şu anda uzaklaştırma kararım var. Avukatı da her yerden engelledim zaten. Benimle uğraşıyor. İfadesi de yalan, her şeyi abartıyor" dedi.

Görüntü dökümü

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- Mehtap Taşçı ile röportaj

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Haber-Kamera: Murat BEKMEZCİ/ANKARA,