Avukata beyzbol sopalı saldırıda bulunan sanık ilk celsede tahliye edildi

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de avukat Osman Karakuş'un tahliye davası açtığı Murat Yaraşır tarafından beyzbol sopası ile darp edilmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı. Mahkeme görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Murat Yaraşır'ın tahliye edilmesine karar verdi.

Küçükçekmece'de avukat Osman Karakuş'un tahliye davası açtığı Murat Yaraşır tarafından beyzbol sopası ile darp edilmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı. Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Murat Yaraşır hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Osman Karakuş ile taraf avukatları da katıldı.

"Müşteki Osman bize karşı husumet beslemektedir"

Duruşmada savunması sorulan tutuklu sanık Murat Yaraşır "Müşteki Osman Karakuş'u ilk olarak 2014 yılında tanıdım, o dönem bina yöneticisiymiş. Bu süreçte çeşitli olaylar yaşandı. Müşteki Osman bize karşı husumet beslemektedir. Olayın yaşandığı dönemde binada apartman yöneticisi seçimi için bina toplantısı vardı. Müşteki o dönem sürekli bina toplantısı olması için taleplerde bulunuyordu. Ayrıca bizim aleyhimize diğer komşuları kışkırtıyordu. Toplantı öncesinde bizim bina aidatlarını ödemediğimizi iddia edip bina hesap defterlerini incelemek istemiş. Amacı bizim açığımızı yakalayıp bina toplantısına katılmamızı engellemekmiş. Bina sakinlerinin bulunduğu bir Whatsapp grubu vardır. Bu grupta ben ve müşteki Osman'da vardır. O gün bina toplantısına ben katıldım, yalnız müşteki Osman o toplantıya katılmamıştı. Benim katılacağımı öğrenince toplantıya gelmemiş" dedi.

"Sopa müştekiye isabet etti mi onu bilmiyorum"

Toplantı bittikten sonra kişisel bilgilerinin apartman Whatsapp grubunda Osman Karakuş tarafından paylaşıldığını söyleyen sanık Yaraşır "Bunun üzerine grupta kişisel verilerimin izinsiz paylaşılmasından dolayı yasal haklarımı kullanacağımı söyledim. Ayrıca 'erkek adam gelir yüzümüze konuşur, arkamızdan iş çevirmez' şeklinde yazdım. Müşteki aynı grupta 'benim kimseden korkum yok, toplantıya şu gerekçeyle katılmadım' gibisinden bir şeyler yazmıştı. Bana karşı hakaret içerikli mesaj yazdı. Ben ise 'o zaman aşağıya in konuşalım' diye gruba yazdım ancak orada konuşalım kelimesi yanlış çıkıp 'kapışalım' şeklinde olmuş. O da 'tamam' deyince binanın garaj kısmına inmek için evden dışarı çıktım. Evden çıkarken yanıma herhangi bir şey almamıştım. Aniden müşteki Osman karşıma çıktı. O sırada otoparkın binaya açılan kapısının kapandığını fark ettim. Kapının olduğu tarafa doğru döndüğüm sırada müştekinin elinde sopa ile aniden sağ kulağımın olduğu bölgeye vurdu. Sonra tekrar hamle yapıp yine baş bölgeme sopa ile vurdu. Aldığım darbenin etkisi ile yere düştüm, sendeledim. Bana yine hamle yapmaya çalışınca ayaklarından tuttum ve çektim. Çekince dengesini kaybetti ve yere düştü. Yerde iken tekrar bana saldırdı aramızda bu şekilde bir boğuşma yaşandı, elleri ile ve tırnakları ile yüz bölgeme de vuruyordu. Sopa ile vurmaya çalışınca sopadan tuttum, karşı tarafı uzaklaştırmak için salladım. O sırada sopa müştekiye isabet etti mi onu bilmiyorum. Müştekinin eşini gördüm. Elinde cep telefonu ile beni kayda alıyordu. Suçlamaları kabul etmiyorum, öncelikle tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlar bizi görüp 'adam öldürüyorlar' diye bağırmaya başladılar"

Müşteki Osman Karakuş ise sanığın olay günü elinde beyzbol sopası ile geldiğini söyleyerek "Aniden kafa bölgemi hedef alıp hamle yaptı. İlk hamle yapınca ben kafamı çektim o sırada sopa omuzuma ve kol kısmıma isabet etti. Sonra sanık kafa bölgemi hedef alıp arka arkaya sopayla vurmaya başladı, ben hamlelerinden kurtulmak için ona sarıldım, sarılınca itişme oldu ikimizde yere düştük. Yerde bir müddet boğuştuk. Sonra ben hemen kaçmak için ayağa kalkıp garaj kapısına yöneldim. Garajdan çıktıktan sonra da 1-2 defa daha sopayla kafa bölgeme vurmaya devam etti. Sonra baktım diğer elinde 20 cm boyutlarında ucu sivri eski antika bıçaklara benzer bir bıçak gördüm. Bıçağı görünce iyice korkuya kapıldım. Bir aracın arkasına saklandım. Sanık benim olduğum yere elinde bıçak ve sopa ile gelince aracın diğer kısmına geçtim. Bu şekilde aramızda bir kovalamaca oldu. Sonra dışarıdaki vatandaşlar bizi görüp 'adam öldürüyorlar' diye bağırmaya başladılar. Kafama sopa ile aldığım darbelerin etkisiyle alın kısmımda 4 ve 6 cm'den fazla 2 ayrı yarık vardır. Ayrıca kafamın saçlı sol kısmında büyükçe 2 tane yarık oluşmuştur. Toplam 32 dikiş atıldı. Sanık olay sırasında beni öldürmeye çalışmıştır. Şikayetçiyim davaya katılma talebim vardır" şeklinde konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, delillerin toplanmış olması ve suç vasfının değişme ihtimali nedeniyle sanığın adli kontrol şartı ile tahliyesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde konuşan Osman Karakuş "Şahsıma karşı avukat olmam hasebiyle komşum Murat Yaraşır tarafından 'öldürmeye teşebbüs' eylemi neticesinde ciddi şekilde yaralandım. Maalesef bu olay adil şekilde mahkeme huzurunda yansıtılmadı. Bunun temel gerekçesi apartman sakinlerinin bu olaydan duydukları rahatsızlık ve olayı mahkeme huzurunda hafifletmeleridir. Bir apartman sakininin gerçeğe aykırı şekilde beyan vermesi neticesinde suç vasfının değişmesi ihtimaline binaen sanık tahliye edildi. Burada adalet gerçekleşmedi hak yerini bulmadı. Kamu vicdanını rahatlatacak bir durum ortaya çıkmadı" şeklinde konuştu.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 26 Aralık 2021'de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede müşteki avukat Osman Karakuş ile sanık Murat Yaraşır'ın aynı apartmanda yaşadığı belirtilmişti. İddianamede müşteki ile sanık arasında geçmişten gelen bir husumet bulunduğu da aktarılarak, avukat Karakuş'un sanığın ikamet ettiği dairenin sahibi Hasan Yerlikaya'nın vekilliğini yaptığı açıklanmıştı. Avukat Karakuş'un, sanık Yaraşır'ın ikametinden tahliye edilmesi için vekillik görevi gereği yasal yollara başvurduğu da iddianamede belirtilmişti. Olay tarihinde müştekinin ve sanığın yaşadığı apartmanda toplantı olduğu belirtilen iddianamede, toplantı öncesinde apartman Whatsapp grubunda taraflar arasında tartışma yaşandığı aktarılmıştı. Müşteki Osman'ın Whatsapp grubuna ev sahibinden aldığı vekaletname ve evden tahliye için açılan davanın dilekçe örneğini gönderdiği iddianamede ifade edilmişti. Taraflar arasındaki tartışmadan sonra sanığın mesajla müştekiye hitaben "Adamsan, erkeksen, ben aşağı ineceğim. Çık apartmanın garajında kapışalım, var mısın?" şeklinde mesaj gönderdiği ve müştekinin de "Gel bakalım" şeklinde karşılık verdiği iddianamede belirtilmişti. Tarafların apartman otoparkına indikleri ve sanığın beyzbol sopası ile müştekinin baş ve çeşitli yerlerine vurduğu da iddianamede anlatılmıştı. İddianamede Yaraşır'ın 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 16 yıldan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa