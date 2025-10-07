Avukat Serdar Öktem'in Cinayetinde 7 Şüpheli Daha Yakalandı

Avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, olayı gerçekleştiren şüphelilerle irtibatlı oldukları öne sürülen 7 şüpheli daha yakalandı. Soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 13'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Şişli'de 6 Ekim 2025'de Avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, ilk etapta olayı gerçekleştirdiği belirlenen 5 şüpheli ile şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 1 şüpheli olmak üzere toplamda 6 şüpheli yakalanmıştı. Çalışmalar sürerken şüpheliler irtibatlı oldukları belirlenen H.Ö., Y. K., M. B., D.Y., E.K., F.E. ve S.A.S. olmak üzere 7 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenilirken, şüpheliler olaydan sonra Arnavutköy civarında yakalandı. - İSTANBUL