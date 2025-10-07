Haberler

Avukat Serdar Öktem'e Yapılan Saldırıda 7 Şüpheli Daha Yakalandı

İstanbul'da avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, olayı gerçekleştiren şüphelilerle bağlantılı olduğu iddia edilen 7 şüpheli daha yakalandı. Gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

Avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, olayı gerçekleştiren şüphelilerle irtibatlı oldukları öne sürülen 7 şüpheli daha yakalandı. Soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 13'e yükseldi. - İSTANBUL

