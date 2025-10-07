Avukat Serdar Öktem'e Yapılan Saldırıda 7 Şüpheli Daha Yakalandı
Avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, olayı gerçekleştiren şüphelilerle irtibatlı oldukları öne sürülen 7 şüpheli daha yakalandı. Soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 13'e yükseldi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa