Avukat Rezan Epözdemir Rüşvet Suçlamasıyla Tutuklandı

Mali ve terör suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında avukat Rezan Epözdemir, rüşvete aracılık etmek ve rüşvet almak suçlarından tutuklandı. İki ayrı soruşturma devam ediyor.

Avukat Rezan Epözdemir, hakkında mali ve terör suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "rüşvete aracılık etmek" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklandı.

Avukat Rezan Epözdemir'e yönelik mali ve terör suçları olmak üzere 2 ayrı yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Epözdemir, savcılığa verdiği ifadenin ardından "rüşvete aracılık etmek" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklama, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Tutuklandı

Şüpheli Epözdemir çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "rüşvete aracılık etmek" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklandı. Terör suçlarına yönelik ise hakimlikçe adli kontrol tedbiri talebinin reddine karar verildi. - İSTANBUL

