Avukat Rezan Epözdemir'in İfadesi Başladı

Güncelleme:
Savcılık, Rezan Epözdemir hakkında rüşvet, FETÖ/PDY'ye yardım ve siyasal casusluk suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifadesini almaya başladı. Epözdemir, gözaltında emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Avukat Rezan Epözdemir'in 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında Savcılıktaki ifade verme işlemleri başladı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Epözdemir, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Epözdemir'in Savcılıktaki işlemlerinin başladığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
