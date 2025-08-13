Avukat Rezan Epözdemir'in İfadesi Başladı

Avukat Rezan Epözdemir'in 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında Savcılıktaki ifade verme işlemleri başladı.

Avukat Rezan Epözdemir'e yönelik 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçları olmak üzere 2 ayrı yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Epözdemir, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Epözdemir'in Savcılıktaki işlemlerinin başladığı öğrenildi.