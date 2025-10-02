Avukat Ferdi Yüksel, İsrail Başbakanı ve Askeri Yetkililere Suç Duyurusunda Bulundu

Şanlıurfa'da Avukat Ferdi Yüksel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail askeri yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şanlıurfa'da Avukat Ferdi Yüksel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında soykırım, insanlığa karşı suç, savaş suçu, insan öldürme, yaralama ve işkence iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, İsrail donanmasının uluslararası sularda insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na müdahale ettiği, bu sırada Türk vatandaşlarının da bulunduğu gemide ciddi hak ihlalleri yaşandığı vurgulandı.

Avukat Ferdi Yüksel, İsrail tarafından gerçekleştirilen bu fiillerin uluslararası hukukta soykırım ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirildiğini belirterek, sorumlular hakkında derhal soruşturma açılmasını talep etti.

Dilekçede, Türk Ceza Kanunu'nun 13. maddesi hatırlatılarak, yabancı ülkede Türk vatandaşlarına karşı işlenen suçlarda Türk mahkemelerinin yargı yetkisi bulunduğu ifade edildi. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları ulusal ve uluslararası basın haberlerinin delil olarak sunulacağı kaydedildi.

Avukat Yüksel, şüpheliler hakkında yakalama ve tutuklama kararı çıkarılmasını, faillerin Türkiye'de yargılanmasını ve uluslararası yargı mercileri nezdinde sorumluluklarının takip edilmesini talep etti.

Suç duyurusu dilekçesi, bugün Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. - ŞANLIURFA