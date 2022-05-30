Avukat dedektif gibi çalıştı, kapora dolandırıcısını güvenlik kamerasıyla görüntüledi - Haberler

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yatırım amacıyla internetten taksi satın almak isteyen bir market sahibi kendini farklı bir kimlikle tanıtan şüpheliyle anlaşırken, dolandırılma ihtimaline karşı durumu avukatına bildirdi. Avukatın uyanıklığı sayesinde dolandırıcı ifşa olurken, market sahibinden kapora alıp kayıplara karışan şüpheli her yerde aranıyor.

Olay 1 Mayıs günü Karabağlar ilçesi Yeşilyurt semtinde bulunan bir markette meydana geldi. Alınan bilgiye göre yatırım yapmak amacıyla taksi satın almak isteyen market sahibi A.C., kendisini H.Y. olarak tanıtan şüpheli ile 3 milyon 625 bin lira karşılığında anlaştı. Kendisinden kapora talep etmesi üzerine avukatı Şenay Geçkil'e danışan A.C., Avukat Geçkil'in her ihtimale karşı kaporayı satıcıya görüntü ve ses kaydı alan güvenlik kameralarının bulunduğu dükkanda vermesi tavsiyesine uydu. A.C., taksi satışı için anlaştığı H.Y. ve yanındaki bir kişiyi daha dükkanına çağırarak 32 bin 500 lira değerindeki 5 adet Cumhuriyet altınını kapora olarak verdi. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye hem ses hem de görüntü olarak kaydedildi.

Aynı taksi başka bir isimle yeniden satışta

Kaporayı elden teslim eden A.C., H.Y.'den uzun bir süre haber alamayınca avukatı Şenay Geçkil'in yanına giderek durumu anlattı ve Geçkil yaptığı araştırmada aynı taksinin başka bir isimle yeniden internet sitesi üzerinden satışa sunulduğunu fark etti. A.C., avukatı Şenay Geçkil aracılığıyla şüpheliler hakkında 'örgüt kurmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şüphelilerin polis ekipleri tarafından her yerde arandığı öğrenildi.

Satıcıya bir daha ulaşamadı

Dedektif gibi çalışarak, müvekkilinin bir suç örgütü tarafından dolandırıldığını tespit eden Avukat Şenay Geçkil, müvekkilinin kapora verdikten sonra bir daha satıcıya ulaşamadığını söyledi. Avukat Geçkil, "Müvekkilimiz Ramazan Bayramı evvelinde yatırım amacıyla taksi satın almak istedi. Satıcıyla yüz yüze iletişime geçmeden önce beni arayarak kapora vermek istediğini, bayramdan sonra da aracı satın almak istediğini söyledi. Araya bayram gireceği için ben kapora alışverişini iş yerinde, ses ve görüntü kaydı alınabilen bir ortamda yapması gerektiğini söyledim. Böylelikle müvekkilimiz kapora alışverişi yapacağı kişileri iş yerine davet etti. 5 Cumhuriyet Altını kapora karşılığında taksinin satışı için anlaştılar. Bayramdan hemen sonra da müvekkilimiz satış işlemleri için karşı tarafla iletişime geçmek isteyince, karşı tarafın şüpheli ve çelişkili ifadelerinin ardından bizimle tekrar iletişime geçti. Biz de ticari taksinin plakasından durumu sorgulattık ve aracın üzerine kayıtlı olduğu kişiyle taksiyi satmak isteyen kişilerin farklı kişiler olduğunu saptadık. Daha sonra kaporanın iadesi için müvekkilim satıcı ile iletişime geçmek istedi anca kendisine bir daha ulaşamadı. Yine yaptığımız araştırmalarda da aynı taksinin birden fazla satıcı adıyla çok sayıda ilanda satılık olarak yer aldığını tespit ettik" dedi.

"Münferit bir olay değil"

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin bir suç örgütü üyesi olduğunu saptadıklarını belirten Avukat Şenay Geçkil, "Yaptığımız sonraki araştırmalarda da olayın münferit bir olay olmadığı, şüphelilerin suç işlemek amacıyla kurulan örgütün birer üyesi olduğu ortaya çıktı. Bunun neticesinde de diğer tüm delilleri toplayarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Türk Ceza Kanununun 158 ve 220. maddeleri gereğince suç duyurusunda bulunduk. Şüpheliler şu anda her yerde aranıyor ve soruşturma da sürüyor" açıklamasında bulundu.

Meslek haline getirmişler

Öte yandan dolandırıcıların aynı yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdığına da vurgu yapan Avukat Şenay Geçkil, "Yaptığımız araştırmada ilgili aracın birden fazla isimle çok sayıda satılık ilanına koyulduğunu öğrendik. Ayrıca diğer müştekilerin de şikayetleri üzerine bu şahısların dolandırıcılığı meslek haline getirdikleri ortaya çıktı" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa