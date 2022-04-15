Avşa'da yazlık konutlara zarar veren iki kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avşa'da yazlık konutlara zarar veren iki kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Avşa'da yazlık konutlara zarar veren iki kişi yakalandı

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa adasında yazlık konutlara girerek elektrikli eşyalara zarar veren, mutfak malzemelerini kıran iki kişi jandarmanın sıkı takibiyle yakalandı.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa adasında yazlık konutlara girerek elektrikli eşyalara zarar veren, mutfak malzemelerini kıran iki kişi jandarmanın sıkı takibiyle yakalandı.

Avşa'da jandarma ekipleri konutlara zarar verdiklerini tespit ettiği 18 yaşından küçük 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar haklarında düzenlenen tahkikat dosyası ile Cumhuriyet savcılığına sevk edildi. Rahat bir nefes alan ada halkı sosyal medyadan yayınladıkları açıklama ile Jandarmaya teşekkür ettiler. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir, Jandarma, Marmara, Avşa, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title