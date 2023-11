Avrupa Trafik Polis Teşkilatları Bölgesel Ağı Birinci Toplantısı İstanbul'da yapıldı

İSTANBUL - Avrupa Trafik Polis Teşkilatları Bölgesel Ağı Birinci Toplantısı'na katılan İstanbul Valisi Davut Gül, "Kolluk kuvvetlerimizin öncelikleri olan 5 konu var. Terörle, uyuşturucuyla, organize suçlarla, yasa dışı göçle mücadele, beşincisi de trafik kazalarıyla mücadele. Terörle mücadeleye verdiğimiz önemi, uyuşturucuyla mücadeleye verdiğimiz önemi trafik kazalarıyla mücadeleye veriyoruz." dedi. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Caner Tayfur ise, "Küresel olarak kara yolu trafik kazalarında her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi hayatını kaybetmekte ve tahmini 50 milyondan fazla insan yaralanmakta" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığının himayelerinde ve Türkiye'nin ev sahipliğinde, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisinin müşterek desteği ile 'Avrupa Trafik Polis Teşkilatları Bölgesel Ağı 1. Toplantısı' açılış töreni gerçekleştirildi. Bakırköy'deki bir otelde gerçekleşen törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Caner Tayfur, konuk ülke bakan yardımcıları, emniyet teşkilatlarına bağlı misafirler de yer aldı.

Törende Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisi Jonathon Passmore, dünyada meydana gelen trafik kazalarının verilerini içeren bir sunum yaptı.

Yapılan konuşmalarının ardından kürsüye çıkan ve trafiğin doğumdan ölüme kadar devam ettiğini belirten İstanbul Valisi Davut Gül, "Ülkemiz hızla gelişiyor. Bununla birlikte de araç sayılarımız da hızla artıyor. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ölüm oranlarının azaltılması, kazaların azaltılmasıyla ilgili, bir dizi çalışmalar yapıldı. Kolluk kuvvetlerimizin öncelikleri olan 5 konu var. Bunlardan bir tanesi terörle mücadele, bir tanesi uyuşturucuyla mücadele, bir tanesi organize suçlarla mücadele, dördüncüsü yasa dışı göçle mücadele, beşincisi de trafik kazalarıyla mücadele. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Terörle mücadeleye verdiğimiz önemi, uyuşturucuyla mücadeleye verdiğimiz önemi trafik kazalarıyla mücadeleye veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Dünyada her yıl 1 milyon 300 bin insan trafik kazalarında ölüyor"

Daha sonra dünyadan her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Caner Tayfur, son on yılda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler uygulamasını başarıyla uygulayan birkaç ülkeden biri olduğunu söyledi.

Konuşmasının devamında Tayfur, "Küresel olarak kara yolu trafik kazaları neticesinde her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi hayatını kaybetmekte ve tahmini 50 milyondan fazla insan yaralanmakta veya kalıcı sakat mağduru olmaktadırlar. Ayrıca karayolu trafik kazaları ortaya çıkardığı durum açısından dünya çapında çocukların ve gençlerin başta gelen ölüm nedenleri arasında yerini almaktadır. Bu haliyle karayolu trafik kazaları neticesinde önümüzdeki on yıllık dönemde yaklaşık 13 milyon can kaybı ve 500 milyondan fazla yaralanmanın meydana geleceği öngörülmektedir. Özellikle bu durumun düşük ve ortak gelirli ülkelerde sürdürülebilir kalkınma performanslarını olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilmektedir. Hem mutlak hem de geleceği olarak bu kabul edilemez rakamlar Birleşmiş Milletler ve diğer kara yolu güvenliği kuruluşlarının özenli çalışma sayesinde son on yıldır bir düşüş trendine girmiştir. Türkiye ortaya koyduğu çabalarla 2010-2020 yılları arasında Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen hedefe ulaşan yalnızca birkaç Ülkeden birisi olmayı başarmıştır. Uygulamaya konulan etkin ve sürekli trafik denetimleriyle yeni eğitim projeleri ve hayata geçirilen dikkat çekici yeni kampanya çalışmaları sayesinde Türkiye'de yüz bin nüfus başına düşen trafikte can kaybı sayısı 2020 yılı sonu itibariyle 13,6'dan 5,8 seviyesine indirilmiştir. Ülkelerin 2020-2030 yıllarını kapsayan ikinci on yıllık eylem planı döneminde güvenli sistem yaklaşımı ilkesi doğrultusunda trafik kazası, can kaybı ve yaralanmaların en az yüzde elli oranında azaltılması hedeflenmiştir" diye konuştu.

Karayolları trafik güvenliği 2. On yılı eylem planı amaç ve hedeflerinin sürdürülebilir kalkınma planı ile karayolları küresel eylem planında belirtilen 2030 yılına kadar dünya karayollarında meydana gelen 1.35 milyon insanın can kaybının yarıya indirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'de 2010 ile 2020 yılları arasındaki trafik kazaları ve bu kazalara ilişkin meydana gelen ölümler hakkında yaptığı sunumla bilgi veren Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Dairesi Genel Başkanı Muhittin Ayhan, "Ülke genelinde 2020, 2010 yılına göre kaza yerinde can kayıplarında yüzde 45, yüz bin araç başına can kayıplarında ise 66 azalma sağlanmıştır. Hastanede ölümler ve kaza yerinde ölümler birlikte değerlendirildiğinde, yüzde 13.4, olan ölümlü kazalarda, 2020 yılında 5.8'e indirilmiştir. Trafik verileri birlikte değerlendirildiğinde2011'den 2020 yılına kadar araç sayılarında yüzde 50, sürücü sayılarında yüzde 36, nüfusta yüzde 11, artış olmasına rağmen ölümlü kazalarda yüzde 38 ölüm sayılarında ise yüzde 42 azalma sağlanmıştır. 2015 yılı sıfır kabul edildiğinde 2020 yılında denetim faaliyetlerinde yüzde 87 artış sağlanmış, bunun sonucunda da can kayıplarında yüzde 45 azalma meydana gelmiştir. Ülke genelinde 2010-2020 yılları arasında denetim yüzde 30 artarken kazayla can kaybı 42 azalmıştır. Yaralı sayılarında 2015 yılına göre 2020 yılında yüzde 26, yaralanmalı trafik kazalarında ise yüzde 17 düşüş sağlanmıştır. Trafik denetimleriyle ölümle yaralanmanın azalması insanı hata yapar gerçeği nedeniyle ölümleri sıfıra indirmek imkansızdır" dedi.

11 ülkeden gelen temsilcilerin katıldığı toplantı 3 gün boyunca çeşitli konu başlıklarıyla devam edecek.