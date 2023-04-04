Avrupa Halk Partisi'nin Genel Merkezi'de polis arama yaptı

Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) Belçika'daki genel merkezinde Belçika polisi ve Alman müfettişler arama yaptı.

Avrupa Parlamentosu'nda en fazla üyeye sahip Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) Belçika'nın başkenti Brüksel'deki genel merkezinde Belçika polisi ve Alman müfettişler arama yaptı. EPP tarafından yapılan açıklamada, polis tarafından yapılan arama doğrulanarak, aramanın Almanya'nın Thüringen eyaletindeki bir soruşturmayla ilgili olduğu belirtildi. EPP, "Parti, ilgili tüm bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili makamlarla tam şeffaflık içinde işbirliği yapıyor" ifadelerini kullanarak, aramayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

EPP, 27 AB üyesi ülkesinde ve birlik dışında aktif olarak siyaset yapıyor. - BRÜKSEL