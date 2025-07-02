Avrupa'da Aşırı Sıcak Hava Can Almaya Devam Ediyor

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İspanya ve İtalya'da aşırı sıcak hava nedeniyle toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Fransa'da ise 300 kişi hastaneye kaldırıldı. İtalya'da 18 şehir kırmızı alarm durumunda.

Avrupa'nın büyük bölümünde etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle İspanya'da ve İtalya'da 4 kişi hayatını kaybetti.

Avrupa'nın büyük bölümünde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası ölümlere yol açtı. İspanya'nın Extremadura özerk bölgesi ile Cordoba şehrinde 2 kişi sıcak hava ile bağlantılı olarak hayatını kaybetti.

İtalya'da 18 şehir için kırmızı alarm

İtalya'da 18 şehir için kırmızı alarm yayınlanırken, İtalyan medyası, Sardinya Adası'nda 60 yaşın üzerindeki 2 kişinin sıcak nedeniyle ayrı ayrı olaylarda hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fransa'da 300 kişi hastaneye kaldırıldı

Fransa'da 300 kişi, sıcakla bağlantılı olarak hastaneye kaldırıldı. Fransa Sağlık ve Aile Bakanı Catherine Vautrin, riskin en çok savunmasız nüfus grupları için geçerli olduğunu ve yetkililerin dikkatli kalması gerektiğini söyledi. Vautrin, "Önümüzdeki günlerde bunun sonuçlarını göreceğiz, özellikle en savunmasız olanlar üzerinde, özellikle de yaşlılar aklımda" dedi.

Almanya'da da bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

İspanya ve İtalya'da 4 kişinin öldüğü açıklanmıştı

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin lideri Salvador Illa bugün erken saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Segarra'daki yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Agnes Pannier-Runacher ise bugün yaptığı açılamada, ülkede 1900'de kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana ikinci en sıcak Haziran ayının yaşandığını, 2 kişinin sıcağa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini ifade etmişti. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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