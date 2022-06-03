Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlardan sağlanan fonları, PKK silahlı terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütsel... - Haberler

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Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlardan sağlanan fonları, PKK silahlı terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütsel...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlardan sağlanan fonları, PKK silahlı terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütsel...

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlardan sağlanan fonları, PKK silahlı terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütsel etkinliklerde kullandıkları iddia edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlardan sağlanan fonları, PKK silahlı terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütsel etkinliklerde kullandıkları iddia edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, Göç İzleme Derneği'nin Şirinevler'deki binasında arama yapıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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