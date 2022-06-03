Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlardan sağlanan fonları, PKK silahlı terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütsel... - Haberler

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlardan sağlanan fonları, PKK silahlı terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütsel...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlardan sağlanan fonları, PKK silahlı terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütsel etkinliklerde kullandıkları iddia edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi.
Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlardan sağlanan fonları, PKK silahlı terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütsel etkinliklerde kullandıkları iddia edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, Göç İzleme Derneği'nin Şirinevler'deki binasında arama yapıldığı öğrenildi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa