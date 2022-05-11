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AVM yönetiminden göçük ile ilgili açıklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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AVM yönetiminden göçük ile ilgili açıklama

Bursa'da hiçbir önlem alınmadan bir bölümü yıkılan alışveriş merkezinden açıklama yapıldı.

BURSA (İHA) - Bursa'da hiçbir önlem alınmadan bir bölümü yıkılan alışveriş merkezinden açıklama yapıldı.

Torunlar A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, holdingin ilk AVM'lerinden biri olan Zafer Plaza AVM'de öğle saatlerinde bir mağazanın

tavanında alçıpan çökmesi yaşandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Olay sonrası İtfaiye, sağlık, AFAD ekipleri ve emniyet güçleri hızlıca olay yerine intikal ederek gerekli tüm tedbirleri almıştır. Olayda her hangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. AVM'miz tedbir amaçlı kısa bir süre ziyaretçilerimize kapatılmıştır. AVM içinde bulunanlar tahliye edilmiştir. Şu saat itibariyle AVM'miz normal çalışma sürecine dönmüştür. Olayın sebebi ile ilgili detaylı incelemeler başlatılmıştır. Tüm Zafer Plaza çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.

Öte yandan tarihi hanlar ve çarşı bölgesi kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde Zafer Plaza'nın bir bölümünü oluşturan Boyner Mağazası'ndaki yıkımın da Büyükşehir Belediyesi ile yapılan anlaşma çerçevesinde

Torunlar A.Ş. tarafından yapıldığı öğrenildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

alışveriş, İtfaiye, Bursa, AFAD, 3. Sayfa, Haberler

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