AVM'deki kıyafet hırsızlığını JASAT çözdü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen kıyafet hırsızlığını JASAT çözdü.

Olay, Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir işyerinden kıyafetlerin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığı tespit edildi. Kıyafetlerin çalındığını fark eden mağaza yetkilileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince yapılan araştırma ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda hırsızlık olayı ile ilgili 2 şüpheli tespit edildi. Harekete geçen ekipler çalınan kıyafetleri bularak, işyerine teslim etti. Olay ile ilgili adli süreç devam ediyor. - AYDIN