Son dakika haberi: Sarıyer'de AVM'de silahlı çatışma: 5 yaralı

Son dakika habere göre Sarıyer'de bulunan bir AVM'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Sarıyer'de bulunan bir AVM'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Çatışma anı ve müşterilerin panik anları kameraya yansıdı.

İddiaya göre, Sarıyer'de bulunan bir AVM'de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine silahla ateş açtı. Olayda 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çatışma ve müşterilerin panik anı kamerada

Öte yandan silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, müşterilerin panik anları da cep telefonu kamerasına yansıdı. Panik anlarını çeken kişinin ise, hiçbir şey olmuyormuş gibi meyve suyunu içmesi dikkat çekti.

Görüntülerde kafenin içinde bir grubun aralarında sözlü olarak tartıştığı, tartışmanın büyümesiyle 2 kişinin silahlarını çekip sağa sola ateş ettiği görüldü. Silahların çekildiğini gören vatandaşların, panik içinde sağa sola ve masaların altına girdiği anlar görüntülere yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL