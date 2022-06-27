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Son dakika haberleri... AVM'de silah sesleri paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... AVM'de silah sesleri paniğe neden oldu

Gelen son dakika haberlerine göre - AVM'de silah sesleri paniğe neden oldu Meksika'da bir AVM'de duyulan silah sesleri paniğe neden olurken, AVM hızla tahliye edildi.

- AVM'de silah sesleri paniğe neden oldu

MEXİCO CİTY - Meksika'da bir AVM'de duyulan silah sesleri paniğe neden olurken, AVM hızla tahliye edildi.

Meksika'nın Morelos eyaletinde yer alan Cuernavaca şehrinde bulunan Forum Cuernavaca adlı alışveriş merkezinde silah seslerinin duyulmasının ardından bazı ziyaretçiler yere yatarak kendilerini korumaya çalışırken, bazıları ise koşarak AVM'den kaçmaya çalıştı. Yaşanan paniğin ardından AVM hızla tahliye edilirken, bölgeye eyalet polisi, ordu ve Ulusal Muhafızlar sevk edildi. Morelos Eyaleti Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgede helikopter desteğiyle havadan ve karadan operasyon yürüttüğü aktarıldı. Eyalet yetkilileri, yapılan incelemeler sonucunda olayda ölen ya da yaralanan olmadığını, alışveriş merkezinde herhangi bir silahlı saldırı izine ulaşılamadığını belirtti.

Cuernavaca şehri yerel yönetimi ise, alışveriş merkezinde görevli güvenlik görevlilerinin bir giyim mağazasında hırsızlık yapan iki genç kadını kovaladıkları ve bu sırada hırsızları korkutmak amacıyla havaya ateş açtıklarını bildirdi.

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - 3. Sayfa

alışveriş Sonora 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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