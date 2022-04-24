AVM'de narkotik köpeğiyle uyuşturucuyla mücadele

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Narkotik Şube Müdürlüğü, bir alışveriş merkezinde vatandaşı uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirmek için stant açtı. Eğitimli narko köpeğinin de katıldığı bilgilendirme standına ilgi yoğun oldu.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri çerçevesinde kentte bulunan AVM'de stant açtı. Stantta narkotik polisinin yanı sıra eğitimli narko köpeği Pars'ta eşlik etti. Stantta madde bağımlılığı, ebeveynlerin çocuklarının madde bağımlısı olduğunu nasıl anlayacakları, tedavi merkezleri ve UYUMA programıyla ilgili bilgiler verildi. Bilgilendirici narkotik broşürlerinin de dağıtıldığı stantta vatandaşlara narkotik çantası da verildi. Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar bilgilendirme yapılan stantta narkotik polisleri yoğun ilgi görürken özellikle eğitimli narko köpeğini sevmek isteyen çocuklar standa akın etti.

Vatandaş yapılan etkinlikten son derece memnun olduğunu ve bu tür faaliyetlerin arttırılması gerektiğini belirtti. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa