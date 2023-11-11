AVM'de konserde rahatsızlık çıkaran kişi ateş açtı

Kocaeli İzmit'teki bir AVM'de düzenlenen konserde rahatsızlık çıkaran bir kişi, güvenlik tarafından dışarı çıkarıldıktan sonra geri dönerek ateş açtı. Şüpheli ve yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesindeki bir AVM'de bulunan eğlence mekanına ateş açtıkları gerekçesiyle yakalanıp gözaltına alınan şüphelinin, konserde verdiği rahatsızlıktan dolayı güvenlik ekibi tarafından dışarı çıkartılan kişi olduğu ortaya çıktı.

İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki bir AVM'de bulunan eğlence mekanında gece saatlerinde bir kişi tarafından ateş açıldı. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı araştırmada AVM'ye ateş açan şüphelinin yanındaki arkadaşı ile birlikte eğlence mekanında düzenlenen Derya Bedavacı'nın konserinde izleyicileri rahatsız ettiği gerekçesiyle dışarıya çıkarılan kişi olduğu saptandı. Şüphelinin dışarı çıkarıldıktan sonra otoparktaki aracından silahını alıp geri dönerek ateş açtığı tespit edildi.

İsmi öğrenilemeyen şüpheli ve yanındaki arkadaşı, kaçtıkları araçta yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.