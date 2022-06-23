AVM'de kalp krizi geçiren şahıs hastaneye kaldırıldı İstanbul'da bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivenle aşağıya inen bir kişi, kalp krizi geçirerek yere düştü. İstanbul'da bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivenle aşağıya inen bir kişi, kalp krizi geçirerek yere düştü. Dakikalarca kalp masajı yapılan şahıs hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 16.00 sıralarında Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinin içindeki yürüyen merdivenle aşağıya doğru inen bir kişi, kalp krizi geçirerek yere düştü. Kalp krizi geçiren şahsın yardımına koşan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu kötüye giden şahsa kalp masajı yapmaya başladı. Ekiplerin dakikalarca kalp masajı yaptıktan sonra şahsı, ambulansla hastaneye kaldırdı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› AVM'de kalp krizi geçiren şahıs hastaneye kaldırıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.