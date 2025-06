AVM'de Bıçaklı Saldırı: Genç Tutuklandı

AVM'de dehşet anları kamerada: "Çıkartırsam gırtlağına sallarım"

Belinden çıkardığı bıçak ile suçu olmayan kişiyi elinden bıçakladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir AVM'de arkadaşlarıyla gezen genç, bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. O anlar an be an kaydedildi.

Olay, önceki gün Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan Arasta Park AVM'de yaşandı. İddiaya göre, "yan bakma" sebebiyle iki kişi, bir grup gencin önünü kesti. Tehditler savuran gençlerden Şahin C., belinden çıkardığı bıçak ile karşı gruptaki bir kişiye saldırdı. Kendini korumak isterken elinden bıçaklanan şahsa 8 dikiş atıldı. O anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde bıçakla saldıran şahsın, "Çıkartırsam hemen gırtlağına sallarım. Harbi sallarım. Sen burdan gittin gittin. Bak hala duruyor" dediği anlar ile bıçağı belinden çıkarması yer alıyor.

Şahin C. isimli şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.