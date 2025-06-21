Avcılar Sahilinde Kadın Cesedi Bulundu

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Avcılar Sahilinde Kadın Cesedi Bulundu
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İstanbul Avcılar'da yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından kayalıkların dibinde bulunan kadın cesedi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri incelemelerine devam ediyor.

Avcılar'da denizde kadın cesedi bulundu

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da öğle saatlerinde sahile yürümeye gelen vatandaşlar esrarengiz olayla karşılaştı. Sahilde bulunan kayalıkların dibinde kadın cesedi ile karşılaştı. Ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Avcılar Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kayalıkların dibinde hareketsiz halde duran ceset olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonrası durumu Sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkartılan kadın cesedi üzerinde inceleme başlatıldı.

Sahilde vatandaşlar tarafından bulunan kadın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDÜLSAMET DUMAN - 3.Sayfa
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