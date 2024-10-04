Avcılar E5'te Pikap Araçlara Çarpıp Kaos Yaratan Sürücü Kamerada
İstanbul Avcılar E5 Karayolu'nda bir pikap sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle çok sayıda araca çarparak korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Avcılar E5'te pikap araçlara çarpıp ortalığı savaş alanına çevirdi, o anlar kamerada
İSTANBUL -Avcılar E5 Karayolu yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarpan sürücü diğer sürücülere adeta dehşeti yaşattı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.