E5'te ters istikamette seyreden motosikletliyi çarpmamak için son anda böyle manevra yaptı - Haberler

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E5'te ters istikamette seyreden motosikletliyi çarpmamak için son anda böyle manevra yaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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E5'te ters istikamette seyreden motosikletliyi çarpmamak için son anda böyle manevra yaptı Avcılar E5'te gece saatlerinde ters yola girerek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli kameraya yakalandı.

E5'te ters istikamette seyreden motosikletliyi çarpmamak için son anda böyle manevra yaptı

İSTANBUL - Avcılar E5'te gece saatlerinde ters yola girerek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli kameraya yakalandı.

Olay, gece 03.30 sıralarında Avcılar E5'te Topkapı istikametinde yaşandı. İddiaya göre kimliği belirlenemeyen bir motosikletli, Topkapı istikametinde ilerleyen sürücülerin bulunduğu yola girip Edirne yönünde ilerlemeye başladı. O sırada bir sürücü, ters yönde giden motosikletliye çarpmamak için son anda manevra yaptı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan motosikletlinin tehlikeli yolculuğu araç kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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