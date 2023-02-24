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Avcılar E-5'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Avcılar E-5'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Avcılar E-5 karayolunda 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Avcılar E-5 karayolunda 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Avcılar E-5 karayolu Küçükçekmece istikametinde seyir halindeki B.B. idaresindeki 34 SE 0002 plakalı otomobil ile M.O. yönetimindeki 06 BOC 121 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 SE 0002 plakalı otomobil aydınlatma direğine çarptı. Aracın çarptığı direk devrilirken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü B.B.'nin tedavisi olay yerinde yapılırken, diğer sürücü M.O. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından ise trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece Avcılar 3. Sayfa Haberler

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