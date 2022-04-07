Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir kafede yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir kafede yangın çıktı Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir kafede yangın çıktı.
AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir kafede yangın çıktı
İSTANBUL - Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir kafede yangın çıktı. Alevler başka bir kafeye daha sıçrarken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.