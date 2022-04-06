Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir kafede yangın çıktı - Haberler

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Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir kafede yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir kafede yangın çıktı Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir kafede yangın çıktı.

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir kafede yangın çıktı

İSTANBUL - Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir kafede yangın çıktı. Alevler başka bir kafeye daha sıçrarken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir kafede yangın çıktı

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir kafede yangın çıktı

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir kafede yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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