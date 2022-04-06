Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir kafede yangın çıktı

İSTANBUL - Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir kafede yangın çıktı. Alevler başka bir kafeye daha sıçrarken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.