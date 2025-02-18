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Avcılar'daki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın: Birkaç Hayvan Telef Oldu

Avcılar'daki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın: Birkaç Hayvan Telef Oldu
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Avcılar'daki plastik geri dönüşüm tesisinde akşam saatlerinde çıkan yangında, çevredeki adak yerinde birkaç hayvan dumandan etkilenerek telef oldu. Yangına 20 ilçeden itfaiye ekipleri müdahale etti.

Avcılar'da akşam saatlerinde alev alev yanan geri dönüşüm tesisi gündüz görüntülendi. Tesisin yan tarafından bulunan adak yerinde birkaç hayvanın dumandan etkilenerek telef olduğu öğrenildi.

Avcılar Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'taki bir plastik geri dönüşüm tesisinde dün 19.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangına 20 ilçeden itfaiye ekiplerinin sevk edilmişti. 6 saat süre süren yoğun müdahalenin ardından yangın, 01.00 sıralarında büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Geri dönüşüm tesisi gündüz görüntülendi. Tesisin yan tarafından bulunana adak yerinde birkaç hayvanın dumandan etkilenerek telef olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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