Avcılar'daki doktor cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi

Cinayet şüphelisi kadın ve adamın otelden kaçmaları güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Avcılar'da otel odasında doktorun öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan kadın ve katil zanlısı adam adliyeye sevk edilirken olay sonrası şahısların otelden kaçma anları güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay Üniversitesi Mahallesi'nde meydana gelmişti. Op.Dr. İbrahim Karahan'ın otel odasında yabancı uyruklu kadın D.B. ile birlikteyken tartışması sonrası kadının mesajı sonrası odaya giren A.A.K tarafından tarafından silahla öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli kiralık arabalarının konumu tespit edilip gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan kadın ve adam Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şahısların otelden kaçtıkları ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.