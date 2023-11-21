Avcılar'da Yangın Çıktı, Şüpheli Aranıyor
Avcılar'da bir binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken yangını bilinçli çıkardığı iddia edilen daire sahibi aranıyor. Yangın sonucunda bir daire kullanılamaz hale geldi.
Avcılar'da bir binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken yangını bilinçli çıkardığı iddia edilen daire sahibi aranıyor.
???????Denizköşkler Mahallesi Karaman Sokağı'ndaki bir apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede dairenin tamamını sardı.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Binanın 4'üncü katında mahsur kalan bir kızı kurtaran itfaiye görevlileri, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü.
Yangının çıktığı daire kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü, oturduğu daireyi benzin dökerek ateşe verdiği öne sürülen şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.