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Avcılar'da Yangın Çıktı, Şüpheli Aranıyor

Avcılar'da bir binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken yangını bilinçli çıkardığı iddia edilen daire sahibi aranıyor. Yangın sonucunda bir daire kullanılamaz hale geldi.