Avcılar'da Yabancı Dil Kursundan 300 Bin Lira Değerinde Bilgisayar Çalan Hırsız Tutuklandı

Avcılar'da yabancı dil kursundan 300 bin lira değerinde bilgisayarları çalan şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan bir yabancı dil kursunda yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre, rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, 5 katlı binanın en üst katında kurs katına gelerek kursun cam kapısını kırıp içeride bulunan 300 bin lira değerinde bilgisayarları çalmıştı. Vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yaptıkları titiz inceleme sonucunda şüphelinin kimliğini belirledi. Şeref S. isimli şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri biten şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - İSTANBUL