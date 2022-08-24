Avcılar'da uyuşturucu operasyonu 3. Sayfa Haberleri Avcılar'da uyuşturucu operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Avcılar'da bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Avcılar'da uyuşturucu operasyonu İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Avcılar'da bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Avcılar'da bir adreste uyuşturucu satıldığını tespit eden ekipler, günlerce süren fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Dün eve operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 134 gram metamfetamin maddesi, 1.30 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet silah ve 3 bin 130 TL para ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Avcılar 3. Sayfa Haberler

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