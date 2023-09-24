Avcılar'da Uyuşturucu Barakası Yıkıldı

AVCILAR'da uyuşturucu madde satıldığı belirlenen baraka yıkıldı. Barakada 125 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, Firüzköy Mahallesi Balcıbük Caddesi Sel Sokak'ta arsada bulunan baraka içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, bir süre izledikleri barakadan gelen Miraç Ö. isimli şüpheliyi durdurarak ararken, üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Miraç Ö. gözaltına alınırken, uyuşturucu madde sattığı belirlenen Beşir E.de yakalandı. Yapılan aramalarda barakada 'Amfetamin' katkılı uyuşturucu madde bulundu. Hakkında işlem yapılan Beşir E., Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Uyuşturucu madde satıldığı iddia edilen arsadaki baraka ise Avcılar Belediyedi zabıta görevlileri ile polis ekiplerinin nezaretinde savcının talimatıyla yıkıldı.