Avcılar'da trafikte tartışma kavgaya dönüştü

AVCILAR'da trafikte tartışan motosikletliyle hafif ticari araç sürücü arasındaki ters yön tartışması kavgaya dönüştü. Araçtan inen sürücü ile motosikletli tekme tokat birbirine saldırdı. Kemerin de kullanıldığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Gümüşpala Mahallesi D100 karayolu altından geçen Kuruçeşme Altgeçidi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü ters yönden geldiğini öne sürdüğü hafif ticari araç sürücüsü ile tartışmaya başladı. Araçlarından inen iki sürücü, trafiğe aldırış etmeden kavga etmeye başladı. İki sürücünün tekmeli, tokatlı kavgası cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, sürücülerin birbirine tekme, tokat ve kemerle saldırdıkları görülüyor. Kavga eden iki sürücüyü, başka bir sürücü ayırıyor.