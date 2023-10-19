Avcılar'da trafik kavgası sopalı saldırıya dönüştü

Avcılar'da trafikte başlayan tartışma hafif ticari araç sürücüsü ve yanındakilerin otomobil sürücüsüne sopalarla saldırmasıyla kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AVCILAR'da trafikte iki sürücü arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Hafif ticari araç sürücüsü ve yanındakiler otomobil sürücüsüne sopalarla saldırdıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Avcılar Ispartakule yakınlarında trafikte seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsüyle otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Araçlarını yol kenarına çekip inen sürücüler tekme tokat kavga etmeye başladı. Hafif ticari araç sürücüsü ve yanındakiler otomobil sürücüsüne dakikalarca sopayla saldırdı. Çevredekiler araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir süre sonra otomobil sürücüsü aldığı darbeler nedeniyle yere yığıldı. Hafif ticari araç sürücüsü ise aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. O anları trafikteki diğer sürücüler cep telefonuyla kaydetti.