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Avcılar'da Tır Sürücülerinin Çekiçli Kavgası Kamerada

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İstanbul Avcılar'da, limana giriş sırasındaki tır sürücüleri arasında kaynak yapma sebebiyle çıkan tartışma, çekiçli bir kavgaya dönüştü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Avcılar'da tır sürücülerinin çekiçli kavgası kamerada

İSTANBUL - Avcılar Ambarlı liman yolunda iki tır şoförü, liman kuyruğunda araya kaynak yapma gerekçesiyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönen tartışmada TIR sürücü kendisine hakaretler yağdıran diğer TIR sürücüsüne çekiçle saldırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, cuma günü öğle saatlerinde Avcılar Ambarlı Limanyolunda meydana geldi. İddiaya göre, limana girmek için sıra bekleyen tır sürücüleri arasında kaynak yapma gerekçesiyle tartışma başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkelenen TIR sürücüsü, çekiçle aracından inerek tartıştığı TIR sürücüsüne saldırdı. Tartıştığı şoförün elinde çekiçle indiğini gören diğer sürücü "Gel hadi vur, aşağı inip erkeklik yapıyor" diye bağırması üzerine daha da öfkelenen şoför, elindeki çekiçle TIR'ın camlarını kırdı. Yaşanan o anlar kavga eden TIR sürücüsünün cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Avcılar'da Tır Sürücülerinin Çekiçli Kavgası Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa

Cep Telefonu Güvenlik İstanbul 3-sayfa Avcılar trafik Yaşam Kavga Olay

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